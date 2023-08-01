Хинштейн заявил, что запрет пользоваться техникой Apple рядовым гражданам не обсуждается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Вопрос о том, чтобы запретить пользоваться техникой Apple рядовым россиянам, не обсуждается. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки. По его мнению, эта мера необходимая и актуальная, так как невозможно гарантировать безопасность хранения персональных данных, уходящих на зарубежные сервисы Apple.

Депутат напомнил, что ранее ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone, заражению подверглись несколько тысяч смартфонов.

"Со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним", – подчеркнул он.

Ранее Минпромторг РФ порекомендовал промышленным предприятиям перестать использовать iPhone в рабочих целях. Министерство уже направило соответствующие письма, сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

Первой в России использовать iPhone на работе запретила госкорпорация "Ростех". Ограничения распространяются на всех 600 тысяч сотрудников компании, включая ее центральный аппарат.

В Apple заявили, что не сотрудничают с разведкой США