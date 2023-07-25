Матвиенко заявила, что iPhone нельзя использовать в служебных целях из-за прослушки

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Устройства от Apple, в частности IPhone, нельзя использовать в служебных целях с точки зрения государственной безопасности, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Она объяснила, что эти устройства прослушиваются.

"Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу", – пояснила сенатор.

По словам Матвиенко, полностью отказаться от iPhone в России получится только тогда, когда конкурентоспособным станет собственное производство.

Ранее сообщалось, что сотрудникам министерства просвещения РФ запретили пользоваться техникой от американской компании Apple в рамках работы с 18 июля. Это позволит ведомству обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации.

До этого запрет на использование техники Apple для решения служебных задач был распространен на сотрудников "Ростеха". Отмечалось, что техникой от американской компании больше не смогут пользоваться 600 тысяч сотрудников, в том числе и центральный аппарат, где находится порядка 500 работников.



МИД РФ прокомментировал информацию о шпионаже США посредством техники Apple