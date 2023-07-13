Более 600 тыс работников "Ростеха" не смогут пользоваться iPhone из-за запрета

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Запрет на использование iPhone в служебных целях коснется всех 600 тысяч сотрудников "Ростеха", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.



"В настоящее время в структурах "Ростеха" работают около 600 тысяч человек, в том числе в центральном аппарате – порядка 500 сотрудников", – прокомментировали в пресс-службе корпорации сообщения о распространении запрета на "всех" сотрудников компании.

Ранее в "Ростехе" ввели запрет на использование техники от американской компании Apple в служебных целях. Решение приняли после появления информации от ФСБ РФ об использовании iPhone для шпионажа со стороны США. Компания Apple в ответ заявляла, что не сотрудничает с разведкой США и не планирует когда-либо это делать.

Кроме того, по данным СМИ, Минпромторга РФ также планирует запретить сотрудникам использовать технику Apple и в первую очередь iPhone для решения рабочих задач. Ограничения введут 17 июля, сказали источники.

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