14:33Политика
В МИД КНР озабочены сообщениями о слежке за дипломатами через iPhone
Фото: depositphotos/hurricanehank
Китай озабочен информацией о слежке за иностранными дипломатами в России через iPhone, которую осуществляли спецслужбы США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.
В министерстве отметили, что США на протяжении долгого времени при помощи своих технологических преимуществ прослушивали граждан и следили за ними по всему миру.
"Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире", – заключили в ведомстве.
Ранее сотрудники ФСБ России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах корпорации Apple. Согласно данным спецслужб, вирусом были заражены несколько тысяч смартфонов корпорации, в том числе принадлежащие дипломатам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию со слежкой через iPhone заслуживающей внимания. Он подчеркнул, что использование техники Apple в служебных целях в администрации президента запрещено.
Позже Apple сообщила, что не сотрудничает с разведкой США. Также в компании отрицают информацию ФСБ о шпионском вирусе в своих гаджетах.
В Apple заявили, что не сотрудничают с разведкой США
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