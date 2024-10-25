"Доктор 24": эндокринолог рассказала, когда уровень сахара повышается не из-за диабета

О каких болезнях может сигнализировать повышение уровня глюкозы, кроме сахарного диабета? Когда это признак развития вирусных или бактериальных инфекций? В каких случаях глюкоза повышается из-за стресса? Как на ее уровень влияют болезни поджелудочной железы?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-эндокринолог эндокринологического отделения ГКБ имени Иноземцева Юлия Верзина.