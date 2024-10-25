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25 октября, 14:00

Общество

"Доктор 24": эндокринолог рассказала, когда уровень сахара повышается не из-за диабета

"Доктор 24": эндокринолог рассказала, когда уровень сахара повышается не из-за диабета

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О каких болезнях может сигнализировать повышение уровня глюкозы, кроме сахарного диабета? Когда это признак развития вирусных или бактериальных инфекций? В каких случаях глюкоза повышается из-за стресса? Как на ее уровень влияют болезни поджелудочной железы?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-эндокринолог эндокринологического отделения ГКБ имени Иноземцева Юлия Верзина.

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Программа: Доктор 24
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