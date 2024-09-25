Парфюмер Вельчева-Лутак перечислила идеальные ароматы для осени

25 сентября, 18:19Общество
Фото: 123RF/smon
Парфюм с нотой шафрана, а также сочетание терпких нот с более мягкими и обволакивающими аккордами отлично подойдут для осенних дней. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.
По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на теплые, бархатистые, густые и дымные сочетания сухофруктов, древесины, пряностей.
"Эти ноты не только являются самыми трендовыми, но и отлично дополняют образ в это время года", – подчеркнула эксперт.
Осенние месяцы прекрасно подойдут для того, чтобы "выгулять" сложные нишевые композиции, считает парфюмер.
"Советую присмотреться к композициям, в которых есть нота шафрана: он привносит пряное, но при этом сладкое, даже засахаренное звучание", – отметила парфюмер.
Эксперт также призвала не бояться экспериментировать, ведь обоняние можно и нужно тренировать.
"Если сложно решиться на многосоставные, сложные композиции, можно нанести парфюм на шарф, рукав пиджака или, например, пальто. Это позволит привыкнуть к звучанию аромата, но при этом не устать от его шлейфа", – посоветовала специалист.
А еще парфюмы можно миксовать: наносить один на кожу, а второй – на одежду. Многие думают, что они будут спорить друг с другом, но это не так, отметила эксперт.
Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова рассказала, какие ароматы идеально подходят для важных переговоров. Она посоветовала выбирать древесно-цветочные варианты либо парфюм с мягкой кожаной нотой, который ассоциируется с роскошью.