Парфюмер Вельчева-Лутак перечислила идеальные ароматы для осени

Фото: 123RF/smon

Парфюм с нотой шафрана, а также сочетание терпких нот с более мягкими и обволакивающими аккордами отлично подойдут для осенних дней. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.

По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на теплые, бархатистые, густые и дымные сочетания сухофруктов, древесины, пряностей.

"Эти ноты не только являются самыми трендовыми, но и отлично дополняют образ в это время года", – подчеркнула эксперт.

Осенние месяцы прекрасно подойдут для того, чтобы "выгулять" сложные нишевые композиции, считает парфюмер.



Юлия Вельчева-Лутак аромадизайнер, парфюмер Терпкие ноты, такие как кардамон, удовое дерево, кедр, табачные листья, кожа в сочетании с более мягкими, обволакивающими аккордами – стручками ванили, сандалом, ирисом, нарциссом, – наиболее красиво будут звучать именно в прохладное, но все еще солнечное время года.

"Советую присмотреться к композициям, в которых есть нота шафрана: он привносит пряное, но при этом сладкое, даже засахаренное звучание", – отметила парфюмер.

Эксперт также призвала не бояться экспериментировать, ведь обоняние можно и нужно тренировать.

"Если сложно решиться на многосоставные, сложные композиции, можно нанести парфюм на шарф, рукав пиджака или, например, пальто. Это позволит привыкнуть к звучанию аромата, но при этом не устать от его шлейфа", – посоветовала специалист.

А еще парфюмы можно миксовать: наносить один на кожу, а второй – на одежду. Многие думают, что они будут спорить друг с другом, но это не так, отметила эксперт.



Юлия Вельчева-Лутак аромадизайнер, парфюмер Благодаря такому приему можно получить совершенно новое, по-настоящему уникальное звучание, которое у окружающих будет ассоциироваться исключительно с определенным человеком.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова рассказала, какие ароматы идеально подходят для важных переговоров. Она посоветовала выбирать древесно-цветочные варианты либо парфюм с мягкой кожаной нотой, который ассоциируется с роскошью.