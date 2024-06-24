Парфюмер Огнева назвала десять самых удачных нот для мужских ароматов

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Мандарин, кожа, табак, перец, мята и несколько других нот являются наиболее удачными для мужских ароматов. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева.



По ее словам, в целом идеальных ароматов не существует.

"Всегда лучше пробовать, экспериментировать и выбирать парфюм, который наилучшим образом подчеркивает индивидуальность конкретного человека. К тому же то, какие ароматы нам нравятся, может зависеть от сезона, атмосферы и настроения в определенный день", – пояснила эксперт.

Однако есть популярные ноты, которые помогают сделать образ более мужественным и элегантным, а также создают определенный настрой и задают тон предстоящему дню.

Среди них – мандарин. Он идеально подходит в качестве центрального элемента легких одеколонов, которые лучше всего использовать в период весенних и летних месяцев. Эта нота яркая, сочная и в ароматах часто сочетается с дополнительными цитрусовыми, такими как лимон, лайм или бергамот, рассказала Огнева.

"Для теплой погоды мужчинам прекрасно подойдут и чистые, тонкие ароматы с акватическими нотами, созданными для имитации океанского бриза или свежего воздуха на вершине горы", – отметила парфюмер.

кожи . Она пьянящая, интенсивная, придает аромату сексуальную и утонченную привлекательность. Если хочется легкого звучания, рекомендую выбирать парфюм, где кожаная нота сочетается с цветочными. А для более тяжелого эффекта хорошо подойдет сочетание кожи с древесными и пряными нотами.

Марина Огнева парфюмер, аромапсихолог, основатель салона авторской парфюмерии Во многих популярных мужских парфюмах присутствует нота. Она пьянящая, интенсивная, придает аромату сексуальную и утонченную привлекательность. Если хочется легкого звучания, рекомендую выбирать парфюм, где кожаная нота сочетается с цветочными. А для более тяжелого эффекта хорошо подойдет сочетание кожи с древесными и пряными нотами.

Мужчинам, которым нужен мощный посыл уверенности, стоит обратить внимание на парфюмы с нотой табака. Она богатая, тонкая, стильная, определенно мужская и хорошо сочетается с пряными, ароматическими и древесными нотами.

"Причем вопреки своему названию и ассоциациям свежий табак имеет скорее мягкое и цветочное звучание, чем чрезмерно дымное", – уточнила Огнева.

Еще одна нота – это кардамон. Он относится к семейству пряных и придает почти камфорный, но мягкий сердечный оттенок любому аромату, делает более сладким многие восточные или древесные парфюмы.

"А еще кардамон является одной из самых дорогих специй в мире: это значит, что он всегда придает парфюму премиальный оттенок", – добавила эксперт.

Сандал – тоже одна из самых популярных нот мужских ароматов. Он дает тонкое звучание и обладает успокаивающим эффектом. А вот пряная, сладкая и одновременно согревающая нота корицы, наоборот, наделяет парфюм возбуждающим действием.

"Такие ароматы особенно хорошо использовать для вечерних выходов. Этот уникальный запах славится способностью оживлять комнату волнением и скрытой электрической энергией", – отметила парфюмер.



Марина Огнева парфюмер, аромапсихолог, основатель салона авторской парфюмерии Мята – травяная, ароматная и успокаивающая, также является одним из лучших мужских ароматов. Ее освежающая природа бодрит, что делает парфюм с ней идеальным для нанесения утром перед тем, как отправиться в офис.

Хорошо звучит в мужских парфюмах и лаванда, причем ее благополучно добавляют во все виды ароматов – от землистых одеколонов до древесных и зеленых с травянистыми нотами, отметила парфюмер.

Кроме того, интересен и парфюм с нотами перца. Его уникальное звучание – острое, пряное, ароматное придает пикантности и древесным, и цветочным, и восточным парфюмам. Плюс он часто уравновешивается другими тяжелыми нотами, заключила эксперт.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова рассказала, что для важных переговоров стоит выбирать парфюм, который поможет произвести впечатление надежного и уверенного партнера – того, кто может держать свое слово. Например, это могут быть древесно-цветочные варианты или парфюм с мягкой кожаной нотой.