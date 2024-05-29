Парфюмер Нестерова назвала лучшие ароматы для лета

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Цветочные, фруктовые, ягодные, цитрусовые, травяные ароматы, а также парфюм с салицилатами лучше всего подойдут для жаркого летнего сезона. Об этом Москве 24 рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, на это время года стоит приобретать легкий, невесомый парфюм. Можно даже использовать парфюмированные спреи для тела, вуали для волос либо молочко или лосьон для тела с любимым ароматом.

Привычный же парфюм летом стоит использовать дозированно. Вполне достаточно наносить его сзади по линии роста волос либо исключительно на яремную впадинку, отметила парфюмер.



Валерия Нестерова химик, парфюмер Лето – это самое подходящее время для того, чтобы использовать фруктовые и ягодные ароматы. Это может быть яблоко, черешня, вишня, персик, ананас, кокос. Также отлично сейчас будут звучать травяные успокаивающие ноты.

Кроме того, для лета, когда все вокруг цветет, прекрасно подходят цветочные ароматы. Можно выбрать жасмин, розу, туберозу, иланг-иланг – все зависит от того, что больше нравится, добавила эксперт.

А еще актуален летом парфюм с легкими цитрусовыми нотами. Он придает бодрости, энергии, поднимает настроение, облегчает общение с людьми, рассказала Нестерова.

Прекрасно жарким летом звучит и парфюм, содержащий салицилаты. Эти ингредиенты впервые начали вводиться в косметические средства для загара, а в парфюмерии используются для имитации запаха цветов, пояснила эксперт.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова рассказала, какие ароматы стоит выбирать для важных переговоров. По ее мнению, это могут быть древесно-цветочные варианты или парфюм с мягкой кожаной нотой, который ассоциируется с роскошью и представляет человека окружающим обеспеченным и уверенным в себе.