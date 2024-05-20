Парфюмер Чернышова назвала идеальные ароматы для важных переговоров

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Древесно-цветочным, мягким кожаным, цитрусовым или мускусным ароматам стоит отдать предпочтение перед важными переговорами. Об этом Москве 24 рассказала президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова.

По ее словам, духи способны удачно поддержать созданный человеком образ. Поэтому здесь важно не смешивать стили.

"Если в одежде он деловой, не стоит перечеркивать его парфюмом, который звучит легкомысленно. Плюс надо учитывать, куда человек собирается. Если это важные переговоры, аромат должен помогать производить впечатление надежного и уверенного партнера – того, кто может держать свое слово и достоин быть рядом с собеседником", – отметила эксперт.



Оксана Чернышова президент Гильдии парфюмеров России Также следует помнить, что аромат должен соответствовать тому времени суток, в которое назначена встреча. Утром это туалетная вода, а во второй половине дня – парфюмерная.

А вот духи уместно "надевать" на свидание или в театр, но точно не на переговоры. Они будут отвлекать внимание другого человека и производить впечатление, что он находится где угодно, кроме деловой встречи.

"Будет смазана цель визита, а собеседник при этом может не воспринимать вас всерьез", – пояснила эксперт.

Наносить парфюм в идеале надо не перед встречей, а хотя бы за полчаса до нее. Даже когда речь идет о туалетной воде, которая держится максимум пару часов. Исходящий легкий аромат произведет впечатление, что для человека обычное дело – встречаться с важными людьми и решать серьезные вопросы, отметила Чернышова.

При этом идеальные места для нанесения ароматов – запястье и локтевой сгиб.

"Кожа в этих местах очень тонкая, пульсирующая, и это позволит парфюму звучать по-настоящему. При этом он удачно напомнит о себе при рукопожатии", – добавила специалист.



Оксана Чернышова президент Гильдии парфюмеров России Для переговоров рекомендую выбирать древесно-цветочные варианты. Или парфюм с мягкой кожаной нотой, который ассоциируется с роскошью и представляет человека окружающим обеспеченным и уверенным в себе.

Также для деловой встречи специалист порекомендовала использовать цитрусовые ароматы.

"Они еще и с точки зрения ароматерапии хорошо работают: заостряют интеллект, дают возможность искать решение сложных задач и принимать их взвешенно и продуманно", – отметила Чернышова.

Еще один отличный вариант – мускусные ароматы. Это вещество дает ощущение роскоши и объемное звучание на коже. Мускус способен обволакивать запахом всю компанию, которая находится рядом, рассказала эксперт.

"Правда, здесь важно помнить об умеренности (впрочем, это касается любого парфюма). Духи – это плюс к одежде, навыкам, компетенции человека. Они должны быть лишь дополнением в образе, а не лидировать в нем. Пахнуть чуть-чуть, слегка, гораздо более полезно, чем источать запах на всю переговорную или другое место, в котором проходит встреча", – напомнила специалист.

Кроме того, стоит отказаться от парфюма с фруктово-цветочными или акватическими нотами. Первые слишком легкомысленные – их лучше наносить перед свиданием. Вторые не несут никакой смысловой нагрузки и могут создать ощущение, что человек поверхностный и неинтересный, пояснила Оксана Чернышова.

Ранее химик, парфюмер Валерия Нестерова назвала способы продлить стойкость духов. Например, она посоветовала перед распылением парфюма нанести на кожу увлажняющий крем – он сработает как "подложка", которая будет удерживать аромат. Благодаря этому запах продержится в два-три раза дольше, объяснила Нестерова.