Более 116 тонн гуманитарного груза отправили в приграничные территории из Москвы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 116 тонн гуманитарного груза, собранного в штабах "Москва помогает", отправили в приграничные территории из столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В акции приняли участие уже более 5,4 тысячи человек, которым удалось собрать почти 482 тысячи единиц товаров первой необходимости и других вещей.

Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, больше всего собрали канцелярских принадлежностей для школы. Также москвичи передавали присыпки, подгузники, игрушки, сухие смеси и другие товары.

"Москвичи приходят целыми семьями, в обеденный перерыв на работе, после учебы – они ищут возможности для того, чтобы помочь жителям Курской области. Особенно горожане заботятся о детях", – сказал Левит.

Регулярно требуются продукты питания длительного срока хранения, средства личной гигиены, а также сезонная одежда для взрослых.

Волонтеры помогают не только в Москве, но и в Курской области. Так, 26-летняя москвичка Евгения Лийн помогает с 2020 года, а с марта 2022 года регулярно выезжает в Ростов-на-Дону, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в Белгород и Курск.

"Не было ничего более важного, кроме как скорее передать нуждающимся людям помощь. Особенно приятно было видеть палеты с наклейками "Москва помогает": жители столицы откликнулись и поддержали. В такие моменты особенно гордишься своими земляками", – поделилась Евгения.

В одной команде с Лийн в Курскую область отправился 19-летний волонтер-спасатель Илья Аникеенко.

"Когда будет еще возможность поехать, я, не задумываясь, обязательно это сделаю. Куряне относятся к добровольцам с благодарностью и уважением за помощь. Мне кажется, не только я, но и многие другие ребята находят силы во взгляде тех людей, которым мы помогли", – сказал он.

Присоединиться к волонтерскому корпусу можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". Он принимает в свои ряды граждан в возрасте от 14 лет.

Для школьников новых регионах России москвичи собрали более 160 тысяч вещей. Среди них – канцтовары, школьная форма и рюкзаки. Ресурсный центр "Мосволонтер" уже отправил учащимся две партии груза. Они составили в общей сложности более 11,5 тонны.

Ранее горожане также собрали и перечислили в адрес пострадавших на приграничных территориях граждан свыше 21 миллиона рублей через сайт "Миллион призов". На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи.