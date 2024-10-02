Компании ОЭЗ "Технополис "Москва" отправили помощь в приграничные регионы

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Представители более 50 компаний особой экономической зоны "Технополис "Москва" вместе с жителями Зеленограда собрали две партии гуманитарной помощи для отправки в приграничные регионы. Общий вес груза составил более 2,5 тонны. Об этом рассказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Это продукты питания, питьевая вода, бакалея, средства личной гигиены, лекарства и медицинские изделия, постельные принадлежности. Гуманитарную помощь доставляют волонтеры Москвы", – уточнил гендиректор ОЭЗ.

На базе особой экономической зоны работают высокотехнологичные предприятия, выпускающие лекарства, медтехнику, микроэлектронику и другие значимые товары. Многие резиденты передали жителям приграничных регионов свои изделия.

Например, компания по выпуску учебного оборудования собрала десятки образовательных наборов по физике, химии и биологии для школьников, наборы с мультимедийными лабораториями для малышей, а также предметы первой необходимости. Производитель микроэлектроники, в свою очередь, передал электрочайники, предметы гигиены, детское питание, постельное белье и игрушки.

Компания, которая занимается производством медицинских изделий для скорой помощи, предоставила наборы для проведения реанимационных мероприятий и оказания первой помощи. В комплект входят бинты, жгуты, рюкзаки для волонтеров, шины для иммобилизации и матрасы-слайдеры для транспортировки пострадавших. Кроме того, компания регулярно организует обучающие мероприятия, посвященные оказанию первой помощи, и проводит тематические семинары.

Сбор помощи для населения приграничных территорий продолжается. Следующий этап акции запланирован на начало октября. В это раз особое внимание будет уделено сбору теплой одежды и различных предметов, необходимых для осенне-зимнего периода.

Ранее москвичи собрали и перечислили в адрес пострадавших на приграничных территориях граждан свыше 21 миллиона рублей через сайт "Миллион призов". На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи.

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко выразил благодарность каждому жителю Москвы, кто присоединился к акции и пожертвовал в адрес Российского Красного Креста свои баллы.

