Более 65 тыс детских товаров отправили в Курскую область при поддержке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупнейшая сеть детских магазинов при поддержке правительства Москвы направила в Курскую область жителям приграничья свыше 65 тысяч товаров. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Так, жителям Курской области отправили по 7,5 тысячи упаковок пеленок и памперсов, 3,5 тысячи пачек мыла и столько же детских бутылочек и сосок. Кроме того, передадут в регион свыше 40 тысяч детских комбинезонов, рубашек и кофт, а также ползунков.

Москва одной из первых стала оказывать помощь жителям приграничных регионов. Неравнодушные москвичи и владельцы бизнеса поддерживают граждан, проживающих в Курской области, финансово. Также они отправляют в регион гуманитарные грузы. В этом им помогают волонтеры и благотворительные фонды.

В середине сентября стало известно, что москвичи собрали и перечислили в адрес пострадавших на приграничных территориях граждан свыше 21 миллиона рублей через сайт "Миллион призов". На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи

Руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) "Новые технологии управления" выразил благодарность каждому жителю Москвы, кто присоединился к акции и пожертвовал в адрес Российского Красного Креста свои баллы.

