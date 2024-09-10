Около 200 тыс единиц гумпомощи собрали в Москве для курян

Жители Москвы собрали уже порядка 200 тысяч единиц гуманитарной помощи и жизненно необходимых товаров для жителей Курской области. Об этом рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Ежедневно с 10:00 до 19:00 необходимые вещи принимают более 14 штабов "Москва помогает". Любой желающий может также помочь курянам или стать добровольцем в одном из штабов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.