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10 сентября, 15:45

Общество

Около 200 тыс единиц гумпомощи собрали в Москве для курян

Около 200 тыс единиц гумпомощи собрали в Москве для курян

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Жители Москвы собрали уже порядка 200 тысяч единиц гуманитарной помощи и жизненно необходимых товаров для жителей Курской области. Об этом рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Ежедневно с 10:00 до 19:00 необходимые вещи принимают более 14 штабов "Москва помогает". Любой желающий может также помочь курянам или стать добровольцем в одном из штабов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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