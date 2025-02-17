В России на 40% выросло число дел о терроризме в 2024 году

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В 2024 году Следственный комитет России направил в суды на 40% больше дел о терроризме и диверсиях, чем в 2023-м. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в прошлом году в суды было направлено 429 уголовных дел о терроризме. В настоящее время они расследуются в Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Кировской, Тюменской, Владимирской, Свердловской, Воронежской областях и других регионах. Как отметила Петренко, обычно исполнителя вовлекают в преступление через интернет, а заказчики находятся за границей.

Представитель СКР напомнила, что поджог объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и порча автомобилей власти квалифицируются как теракт, диверсия или иное преступление в зависимости от обстоятельств. Они относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, поэтому за их совершение предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного заключения, предупредила она.

Ранее обстрел Макеевки в ДНР со стороны ВСУ признали преступным актом терроризма. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ответственность за обстрелы лежит на странах Запада, поскольку именно они поставляют оружие ВСУ, отметила дипломат.

За 2024 год Росфинмониторинг включил более трех тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов. По данным службы, 2 248 лиц были включены в данный список за причастность к терроризму, остальные 917 лиц – за преступления экстремистской направленности.