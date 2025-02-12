Более 3 тыс лиц были включены в перечень террористов и экстремистов в 2024 году

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Росфинмониторинг включил более трех тысяч лиц в перечень террористов и экстремистов за прошлый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Росфинмониторинга, 2 248 лиц были включены в данный список за причастность к терроризму, оставшиеся 917 лиц – за преступления экстремистской направленности.

В январе тренер молодежной сборной России по вольной борьбе, мастер спорта и тренер высшей категории Алишери Камаледин Исматзода был внесен в перечень террористов и экстремистов.

Кроме того, Верховный суд России признал террористической украинскую организацию "Правый сектор", которая в 2014 году была признана экстремистской и запрещенной в стране.