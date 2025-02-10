Владелец алкогольного холдинга Global Spirits объявлен в международный розыск

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chernyak_yevgeny

Следователи объявили в международный розыск номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщает ТАСС.

Активы украинского бизнесмена, покинувшего территорию России, арестованы. По данным следствия, Черняк финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националистические подразделения на сумму 1,3 миллиарда рублей за счет своего бизнеса.

"Черняку заочно предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма"). Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, так как он находится за пределами Российской Федерации", – указано в документах.

Черняк заочно арестован на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Мосгорсуд признал это решение законным, и оно уже вступило в силу.

До этого Ленинский районный суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits. Взыскателем по делу является Генпрокуратура России. В частности, речь шла о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах.