Тамбовский суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

Фото: ambertalvis.ru

Тамбовский районный суд 26 июня наложил арест на спиртовой завод "Амбер Талвис", калининградское АО "СПИ-РВВК" и дочернее "РВВК", бенефициаром которых является Юрий Шефлер, передает РБК со ссылкой на базу данных исполнительных производств ФССП.

В СМИ подчеркнули, что взыскателем по делу является Генпрокуратура РФ. По данным журналистов, "Амбер Талвис" на почти 73% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings, бенефициар которой – Юрий Шефлер.

Спирт этого предприятия поступал на завод "Амбер Латвияс Балзамс", который выпускал водки Moskovskaya и Stoli. Фирма "СПИ-РВВК" до 2012 года также разливала алкоголь марок Stolichnaya и Moskovskaya, однако позже фабрику законсервировали.

До этого Ленинский районный суд Курска наложил арест на 7 юрлиц, которые были связаны с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком (в РФ внесен в перечень террористов и экстремистов). Речь тогда шла о трех дистрибьюторах, а также о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах. Уточнялось, что холдинг владеет торговыми марками "Хортица", "Первак" и "Шустров".

