Дело о терроризме возбуждено после обстрела ВСУ села Коренева в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уголовное дело о терроризме возбуждено после обстрела Кореневского района Курской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку в воскресенье, 16 февраля, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Уточняется, что обстрелу подвергся поселок Коренево, на территории которого проживают мирные жители. Представители ведомства назвали эту атаку террористическим актом.

Накануне следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВСУ, которые сбросили взрывное устройство на частный дом жителя Курской области.

Инцидент произошел 14 февраля в Беловском районе. По данным следователей, украинские боевики, применив беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, в котором проживал мирный житель.