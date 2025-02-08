Захарова: атака ВСУ на Макеевку является актом терроризма

Фото: телеграм-канал "Донецкое агентство новостей"

Обстрел Макеевки в ДНР со стороны ВСУ является преступным актом терроризма, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Соответствующий комментарий появился на портале внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма. К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений", – высказалась она.

Ответственность за обстрелы лежит на странах Запада, поскольку именно они поставляют оружие ВСУ, добавила Захарова. По словам дипломата, режим украинского лидера Владимира Зеленского погряз в агонии цинизма, коррупции и терроризма, он стремится в угоду Западу убить как можно больше русских.

"Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить очередной теракт", – подытожила она.

Ранее стало известно о гибели девушки в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Ранения получили еще 10 мирных жителей, в том числе один ребенок, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Оказались повреждены многоквартирные дома и 15 транспортных средств. Разбитые стекла в жилых домах заменят, пообещал Пушилин.

