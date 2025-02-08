Один человек погиб и 10 ранены при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Ясиноватая - Подслушано"

Девушка погибла, еще 10 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате украинской атаки на Макеевку в ДНР. Глава республики Денис Пушилин рассказал о последствиях вражеского обстрела в телеграм-канале.

Получившим травмы уже оказывается необходимая помощь, сообщил Пушилин. Он пожелал им скорейшего выздоровления. Также глава ДНР выразил соболезнования семье погибшей.

"Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей", – уточняется в публикации.

Разбитые стекла в жилых домах заменят, пообещал Пушилин.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прилегающие к школе территории в Бехтерах Херсонской области. В результате пострадали 25 мирных граждан, среди которых четверо детей. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.

