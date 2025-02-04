Пять детей пострадали при атаке БПЛА на школьный автобус в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Пять детей получили осколочные ранения в результате атаки беспилотника на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Кроме того, пострадал водитель автобуса. По словам главы региона, его состояние оценивается как тяжелое.

Балицкий подчеркнул, что сейчас всем пострадавшим оказывается медпомощь. На месте происшествия также задействованы оперативные службы.

Ранее в поселке Разумное Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом погибли женщина и ее двухлетний ребенок. В здании также были отец и еще один ребенок – они получили травмы.

