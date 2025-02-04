СК возбудил дело по факту атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области

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Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Во время расследования дела будут установлены все обстоятельства случившегося и круг лиц, которые причастны к данному преступлению.

Украинские военные атаковали с помощью БПЛА школьный автобус в Запорожье 4 февраля. В результате пятеро детей получили осколочные ранения. Также пострадал водитель, состояние которого оценивается как тяжелое.

Губернатор региона Евгений Балицкий уточнил, что всем пострадавшим врачи оказывают помощь. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке ВСУ на школьный автобус.

