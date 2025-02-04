Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке на школьный автобус в Запорожье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?" – говорится в публикации.

Украинские военные атаковали с помощью БПЛА школьный автобус в Запорожье 4 февраля. В результате пятеро детей получили осколочные ранения, также пострадал водитель. Его состояние оценивается как тяжелое, сказал губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, всем пострадавшим врачи оказывают помощь, на месте ЧП задействованы оперативные службы.

До этого в белгородском поселке Разумное из-за атаки дрона ВСУ на жилой дом погибли женщина и ее ребенок. В здании также находились отец и еще один несовершеннолетний, которые получили травмы.