10 января, 11:35Происшествия
Два человека погибли в результате удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Фото: телеграм-канал Readovka
Два человека погибли и еще два пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по супермаркету в Киевском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Отмечается, что следователи зафиксировали результаты преступных действий ВСУ, которые нанесли целенаправленный ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке.
Формирования ВСУ 10 января нанесли удар по супермаркету Донецка, предположительно, с помощью РСЗО HIMARS. Магазин находится в районе Шахтерской площади и занимает двухэтажное здание.
Помимо него, повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, высотного офисного здания и института, которые расположены поблизости. Также в районе удара были повреждены около 15 автомобилей.
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