ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по супермаркету, который находится в Киевском районе Донецка. По предварительным данным, огонь велся с помощью РСЗО HIMARS, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Магазин находится в районе Шахтерской площади и занимает двухэтажное здание. Помимо него, повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, высотного офисного здания и института, которые расположены поблизости. Также в районе удара были повреждены около 15 автомобилей.

Изначально сообщалось о двух раненых, однако спустя некоторое время представители оперативных служб уточнили, что в результате украинского обстрела пострадали четыре человека.

Ранее два человека погибли и еще пять получили ранения в двух населенных пунктах Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ. Днем 8 января украинские военнослужащие атаковали автозаправку в Новой Каховке и обстреляли Старую Збурьевку.

