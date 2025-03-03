Суд назначил пилотам ВСУ до 26 лет заключения за терроризм

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Второй Западный окружной военный суд назначил украинским пилотам Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову до 26 лет заключения за совершение около 10 преступлений террористической направленности. Об этом сообщает ТАСС.

Шиманский получил 26 лет лишения свободы, из которых первые пять проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Морозова приговорили к 22 годам, из которых четыре он проведет в тюрьме, указано в резолютивной части приговора.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить каждому подсудимому до 30 лет лишения свободы.

При этом представители защиты пилотов ВСУ намерены обжаловать приговор в апелляции, заявила агентству адвокат Морозова Вера Гончарова.

Между тем уголовное дело о терроризме возбуждено после обстрела Кореневского района Курской области. Украинские формирования совершили атаку на поселок Коренево, в котором проживают мирные жители, 16 февраля. В СК России назвали это нападение терактом.