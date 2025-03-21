Житель Московского региона передавал Киеву данные для ударов по аэродрому Курска

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет и ФСБ России выявили жителя Московского региона Эльдара Марченко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который передавал спецслужбам Украины координаты для ударов по аэродрому Курска. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по итогам оперативного совещания с участием председателя ведомства Александра Бастрыкина в Курске.

Главе СК России было доложено, что в 2023 году Марченко передал украинским спецслужбам координаты для нанесения удара по аэродрому Курска при помощи беспилотников. В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

Кроме того, зафиксирована попытка ядерного терроризма со стороны Украины. Вооруженные силы республики атаковали Курскую АЭС, в результате чего было повреждено хранилище отработанного ядерного топлива, уточнили в Следственном комитете.

Ранее житель Подмосковья был приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену. Он согласился реализовать по заданию украинских спецслужб поджог релейного шкафа на перегоне Подольск – Гривно Курского направления железной дороги. Также россиянин должен был сжечь на виду у людей в Москве Коран.

Между тем бывший работник "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле Данил Мухаметов не смог обжаловать приговор за госизмену. Суд признал 32-летнего Мухаметова виновным 5 ноября 2024 года. Выяснилось, что он передавал спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. При этом инженер действовал вместе с супругой.