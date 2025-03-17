Экс-работник "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле не смог обжаловать приговор за госизмену

Фото: телеграм-канал "Свердловский областной суд"

Бывший работник "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле Данил Мухаметов не смог обжаловать приговор за госизмену. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

"Приговор был обжалован в апелляционной инстанции. Однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для вмешательства в судебный акт", – передает судебная инстанция.

Суд признал 32-летнего Мухаметова виновным в госизмене 5 ноября 2024 года. Выяснилось, что он передавал спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. При этом инженер действовал вместе с супругой.

В результате Мухаметову за продажу ВСУ чертежей было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Сам подсудимый признал вину лишь частично.

Ранее житель Подмосковья был приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену. Он согласился реализовать по заданию украинских спецслужб поджог релейного шкафа на перегоне Подольск – Гривно Курского направления железной дороги. Также россиянин должен был сжечь на виду у людей в Москве Коран.

До этого жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи.