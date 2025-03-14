Житель Керчи задержан по подозрению в передаче Киеву сведений о военных объектах

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Российские спецслужбы задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене. Он собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах, пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, мужчина установил личный контакт с сотрудником военной разведки Украины и по его заданию собирал и передавал противнику сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона для использования при нанесении ракетных ударов.

Среди упомянутых объектов – Феодосийская нефтебаза, военный аэродром, Крымский мост и другие. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о госизмене.

Накануне, 13 марта, также стало известно о предотвращении ФСБ серии терактов, которые спецслужбы Украины планировали осуществить против участников спецоперации и госслужащих, оказывающих помощь военным в зоне СВО.

В посылках в аэропорту Челябинска были найдены самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы. Детонация должна была произойти при открытии упаковки получателем. Кроме того, в Свердловской области был задержан гражданин России, отправлявший посылки военным в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область.

Задержанный рассказал, что также должен был собрать данные о российских военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в Екатеринбурге. За выполненное этих заданий ему обещали выплатить шесть тысяч долларов, которые он так и не получил.