Задержанный ФСБ рассказал, что должен был собрать данные о ВС РФ для Киева

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Задержанный в Свердловской области Федеральной службой безопасности признался, что за вознаграждение должен был собрать для Киева данные о российских военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео службы.

Злоумышленник уточнил, что в Сети познакомился с человеком по имени Антон, который проживал на территории Украины. Мужчина дал задержанному задание распознать автомобили и места проживания людей в Екатеринбурге, работающих на военном заводе, после чего пообещал деньги за выполненную работу.

"Далее я отправился в Энгельс, чтобы также распознать машины и проживание по двум адресам и одному дому за денежное вознаграждение также", – рассказал он.

По словам задержанного, в Энгельсе ему предстояло разведать данные о военных с местной авиационной базы. После этого собеседник попросил в Челябинске принять пять тайников с духами и отправить их почтой. В коробках оказалось взрывчатое вещество.

Посылки надо было отправить в Энгельс, Люберцы и Воронеж. За выполненное задание собеседник обещал выплатить 6 тысяч долларов, которые задержанный так и не получил.

О предотвращении теракта стало известно 13 марта. Украинские спецслужбы собирались осуществить диверсию против участников специальной военной операции и госслужащих, которые помогают военным подразделениям, рассказали в ФСБ.

Самодельные взрывные устройства были обнаружены в пяти посылках во время досмотра в аэропорту Челябинска. Коробки были замаскированы под подарочные парфюмерные наборы.

В отношении злоумышленника возбуждено дело по статье "Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или устройств". Кроме того, в настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на теракт.