ФСБ обнаружила в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Георгиевские ленточки и поздравления с Днем защитника Отечества были вложены в заминированный набор для участников СВО и госслужащих. Это следует из видео ФСБ России, передает РИА Новости.

На кадрах видны четыре коробки, которые были замаскированы под парфюмерный набор. Сверху приклеена георгиевская ленточка, а внутри находится открытка с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. Рядом было установлено взрывное устройство.

О предотвращении ФСБ серии терактов, которые спецслужбы Украины планировали осуществить против участников спецоперации и госслужащих, оказывающих помощь военным в зоне СВО, стало известно 13 марта.

В посылках в аэропорту Челябинска были найдены самодельные взрывные устройства, которые злоумышленники замаскировали под подарочные парфюмерные наборы. Их обезвредили взрывотехники ФСБ. Детонация должна была произойти при открытии упаковки получателем, отметили в ведомстве.

В Свердловской области был задержан гражданин России, отправлявший посылки военным в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. Против него завели дело по статье "Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или устройств". Рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье о покушении на теракт.

Задержанный рассказал, что также должен был собрать данные о российских военных с авиабазы в Энгельсе и работников завода в Екатеринбурге. За выполненное этих заданий ему обещали выплатить шесть тысяч долларов, которые он так и не получил.

