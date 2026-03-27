ПВО сбила 36 беспилотников в Ленинградской области

Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников при отражении воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. В регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Минувшей ночью средства ПВО также отражали воздушную атаку ВСУ на Севастополь. Как минимум одна воздушная цель была ликвидирована в районе Северной стороны.

Кроме того, украинские дроны попытались атаковать череповецкую промышленную зону в Вологодской области. На месте падения обломков БПЛА уже работают представители экстренных служб.