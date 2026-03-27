Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме после снятия временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань вновь начала осуществлять прием и выпуск гражданских воздушных судов согласно расписанию.

Меры, призванные обеспечить безопасность полетов, были объявлены в аэровокзале 26 марта на фоне продолжающихся налетов украинских беспилотников.

Массированная атака на столицу со стороны ВСУ началась 25-го числа. За все время в воздушном пространстве столичного региона было нейтрализовано 58 БПЛА. Прилет последнего из них был зафиксирован около 01:09 27 марта.