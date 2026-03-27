27 марта, 07:33

Трамп: подарком США от Ирана стал проход 10 кораблей через Ормузский пролив

Одним из подарков Ирана для США стало разрешение на проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

"А в подарок было 8 кораблей (прошедших через Ормузский пролив. – Прим. ред.). И на самом деле их было 10", – уточнил глава Белого дома.

Полномасштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля с нанесения превентивного удара по Исламской Республике. В ответ Тегеран выпустил ракеты в сторону еврейского государства и американских баз на Ближнем Востоке.

Эскалация конфликта привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти. В связи с этим Трамп сначала пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, однако Тегеран пообещал полностью перекрыть канал в таком случае.

В ответ на это президент США поручил Пентагону отложить любые военные действия против иранских электростанций и объектов энергетической инфраструктуры, объяснив это успешными переговорами между двумя странами. Комментируя данную информацию, Исламская Республика заявила, что подготовила Трампу "несколько сюрпризов".

Спустя время США подтвердили передачу Ирану плана из 15 пунктов по завершению конфликта. В Белом доме отметили, что документ формирует основу для мирного соглашения между государствами.

По информации СМИ, Тегеран уже ответил на мирное предложение. В своем ответе Иран заявил о необходимости прекращения агрессии в сторону республики и о создании условий для предотвращения повторения конфликта.

