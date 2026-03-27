Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 30 марта

График движения ряда поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 30 марта. Об этом предупредила пресс-служба магистрали.

Корректировки связаны с проведением ремонтных работ на отдельных участках. В частности, на перегоне Щурово – Луховицы капитально отремонтируют первый главный путь. Мероприятия запланированы на 30–31 марта, 1–3, 6–10, 13–17 и 20–22 апреля. Технологические окна назначены с 02:00 до 12:00.

Вместе с тем в период с 1 по 7, с 13 по 19 и с 27 по 30 апреля на станции Раменское будет проводиться модернизация объектов энергообеспечения. С 6 по 10 апреля аналогичные работы будут организованы на станции Люберцы. Мероприятия также будут проходить в основном ночью.

На фоне этого некоторые электрички Казанского направления изменят время отправления и прибытия, а также количество остановок. Отдельные составы будут следовать по укороченным маршрутам, а часть поездов исключат из расписания.

Корректировки запланированы в графике вагонов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Они ожидаются 28–29 марта и 2–5 апреля из-за проведения ремонтных работ по обновлению инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

В частности, часть составов на участке Москва – Тверь – Москва отменят, некоторые поезда проследуют укороченным маршрутом. Также часть электричек будет отправляться по обновленному расписанию.