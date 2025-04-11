В Орловской области подростка приговорили к 7,5 года за работу на украинскую разведку

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Орловский областной суд вынес приговор 16-летнему подростку, признанному виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ) и диверсии (часть 2 статьи 281 УК РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Он приговорен к 7 годам 6 месяцам воспитательной колонии.

Как установило УФСБ региона, в феврале 2024 года осужденный по заданию сотрудника ГУР МО Украины поджег релейный шкаф на железной дороге за денежное вознаграждение. Связь с куратором осуществлялась через Telegram.

До этого подросток уже был осужден за диверсию. Новое уголовное дело возбудили после доказательства его сотрудничества с украинской разведкой.

Ранее сообщалось, что в Орловской области задержан сторонник украинских вооруженных формирований. По данным правоохранительных органов, мужчина размещал в интернете материалы с призывами к российским военнослужащим переходить на сторону ВСУ. В своих публикациях он также побуждал к передаче сведений о дислокации и численности российских подразделений в зоне специальной военной операции.