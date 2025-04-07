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07 апреля, 12:11

Происшествия

Призывавший к сотрудничеству с ВСУ россиянин задержан в Орловской области

Фото: ЦОС ФСБ

Сторонник украинской террористической организации задержан в Орловской области за призывы к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Москве и Московской области.

В ведомстве отметили, что задержанный, находясь на территории столичного региона, опубликовал в Сети посты, в которых призывал российских солдат перейти на сторону ВСУ, а также сотрудничать с украинской армией, в том числе предоставляя противнику информацию о дислокации и численности войск ВС РФ в зоне проведения СВО.

Помимо этого, россиянин опубликовал в администрируемом им телеграм-канале несколько видеороликов, которые пропагандируют идеи терроризма и оправдывают причастных к совершению терактов на территории РФ.

"Фигурант задержан по месту регистрации в Орловской области и доставлен в Москву. <...> В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного", – заключили в пресс-службе УФСБ России.

Ранее ФСБ задержала с поличным 49-летнего жителя Белгородской области, который готовился к совершению теракта в городе Валуйки и диверсии, связанной с отравлением российских военнослужащих. По информации спецслужб, мужчина связался с запрещенной в РФ террористической организацией и выполнял действия по приказу ее кураторов.

В отношении россиянина заведено дело по четырем статьям УК РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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