Полиция задержала мужчину за избиение охранника на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В столице сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 50-летнему охраннику магазина, сообщила пресс-служба Управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы.

По предварительной информации, в магазине на улице Магнитогорской между 41-летним мужчиной и знакомым ему охранником возник конфликт, в ходе которого первый несколько раз ударил своего оппонента и опрокинул его на пол. После чего пострадавший был доставлен в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

Вскоре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении охранника недалеко от места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного принимается решение об избрании меры пресечения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения школьника на учительницу в Люберцах. Предварительно установлено, что во время урока 13-летний подросток с молотком внезапно напал на учительницу и ударил им ее по голове. В результате произошедшего пострадавшую госпитализировали.

Также в Люберцах сотрудники полиции разыскивают водителя, стрелявшего в курьера. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся.