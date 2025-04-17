Дело возбуждено после нападения школьника на учительницу в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения школьника на учительницу в Люберцах. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Московской области.

Предварительно установлено, что во время урока 13-летний подросток с молотком внезапно напал на учительницу и ударил им ее по голове. В результате произошедшего пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Школьник будет поставлен на профилактический учет.

Учительница находится в стационаре. Угрозы жизни и здоровью других участников образовательного процесса нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования области.

По данному факту проводится служебная проверка. В министерстве находятся в постоянном взаимодействии с администрацией школы и правоохранительными органами.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, семья у напавшего школьника благополучная.

Инцидент произошел 17 апреля в школе, расположенной на улице Академика Северина в поселке Мирный. Во время урока подросток ударил преподавателя молотком по голове, когда та писала задание на доске. После произошедшего школьник выбежал из учреждения и скрылся, однако правоохранители нашли его и доставили в учебное заведение для дальнейшего разбирательства.