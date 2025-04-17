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17 апреля, 18:53

Происшествия

Школьник напал с молотком на учителя в Люберцах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьник напал с молотком на учителя в одном из учебных заведений поселка Мирный в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в телеграм-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел в школе, расположенной на улице Академика Северина. Во время урока подросток 2012 года рождения ударил преподавателя молотком по голове, когда та писала задание на доске.

После произошедшего школьник выбежал из учреждения и скрылся, однако правоохранители нашли его и доставили в учебное заведение для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшую учительницу доставили в медицинское учреждение, сообщили в полиции.

Ранее в Можайском районе Москвы подросток поджег входную дверь в квартиру после телефонного разговора. За это 14-летнему мальчику пообещали денежное вознаграждение, сообщили в ГУ МВД России по столице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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происшествия

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