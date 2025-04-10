Полиция установила личности подростков, которые подожгли дверь квартиры в Протвине

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Полицейские установили личности подростков, которые подожгли дверь одной из квартир в Протвине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

"В ходе мониторинга Сети полицейскими выявлена видеопубликация, на которой двое подростков подожгли плетеную корзинку с искусственными цветами и положили ее под дверь квартиры одного из домов, расположенных в городе Протвино, после чего скрылись", – говорится в публикации.

Возгорание было потушено прибежавшей женщиной. При этом в полицию по данному факту никто не обращался, уточнили в ведомстве.

По информации МВД, подожгли дверь мальчик 2012 года рождения и девочка 2008 года рождения. Отмечается, что полицейские опросили подростков в присутствии законных представителей.

Ранее трое подростков подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов на железной дороге в Подмосковье. По предварительной информации, в марте 2025 года неизвестный, используя один из мессенджеров, связался с несовершеннолетним и предложил ему работу. Для ее выполнения мальчик привлек своих знакомых.

Подозреваемые в преступлении были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

