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01 апреля, 17:12

Происшествия

Трое подростков совершили поджог на железной дороге в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Трое подростков подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов на железной дороге в Подмосковье, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По предварительной информации, в марте 2025 года неизвестный, используя один из мессенджеров, связался в несовершеннолетним и предложил ему работу. Для ее выполнения мальчик привлек своих знакомых.

Руководствуясь отправленными указаниями, они около 51-го километра четвертого пути перегона Подольск – Гривно подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и вскрыли комплексную трансформаторную подстанцию, которая отвечает за освещение железнодорожных станций. Затем подростки скрылись, рассказали правоохранители.

Подозреваемые в преступлении задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее силовики задержали троих подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на станции Старый Оскол под Белгородом. Ими оказались молодые люди 2005, 2007 и 2009 годов рождения. По версии следствия, граждане согласились выполнить задание по дестабилизации работы железной дороги за деньги. Возбуждено уголовное дело о теракте.

"Московский патруль": правоохранители задержали поджигателя релейного шкафа на МЖД

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происшествия

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