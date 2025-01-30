ФСБ показала видео задержания в Подмосковье подозреваемого в диверсиях

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ФСБ России опубликовала видео с задержанием злоумышленника, который подозревается в совершении ряда диверсий по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Кадры оказались в распоряжении ТАСС.

На видео силовики задерживают россиянина в автомобиле, а затем увозят для дачи показаний.

Мужчина был задержан в Подмосковье. По версии ФСБ, в 2023 году он вышел на контакт с украинскими спецслужбами и прошел обучение. Затем мужчина поджог военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также склад коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны.

За выполнение этих заданий украинская спецслужба пообещала изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако спустя время куратор перестал выходить с ним на связь. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия".

