ФСБ задержала в Подмосковье подозреваемого в поджогах по заданию СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье россиянина, которого подозревают в поджогах по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

По предварительной версии, в 2023 году фигурант установил контакт с украинскими спецслужбами и прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.

Затем мужчина поджог находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также складское помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны, уверены в ФСБ.

"За выполнение указанных заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь", – указали в пресс-службе.

Задержанный раскаялся в содеянном, против него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ ("Диверсия").

Ранее уголовное дело возбудили против жителя Новороссийска, задержанного возле тайника со взрывчаткой. Гражданин связался с представителями проукраинской террористической организации и обязался взять взрывчатое устройство для дальнейшей подготовки к теракту. Его задержали на месте инцидента.

