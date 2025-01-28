ФСБ задержала жителя Новороссийска у тайника проукраинских террористов

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Против жителя Новороссийска, задержанного возле тайника со взрывчаткой, возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Кубани.

Гражданин 1990 года рождения при помощи мессенджера Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации и получил от них задание забрать из тайника взрывчатое устройство (ВУ) для дальнейшей подготовки к теракту, уверены представители спецслужбы.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в тот момент, когда он извлек ВУ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, заключили в пресс-службе.

Ранее российские спецслужбы предотвратили теракт против работников оборонного предприятия под Ярославлем. Завербованный россиянин достал из тайника емкости с опасными химическими веществами, планируя залить их в воздуховоды машин сотрудников ОПК. Мужчина был задержан.

