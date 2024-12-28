ФСБ предотвратила теракты в отношении офицера и военного блогера

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ России предотвратила теракты, жертвами которых могли стать высокопоставленный офицер Минобороны и военный блогер, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

За их подготовку сотрудники ведомства задержали гражданина России, который действовал по указаниям представителей военной разведки Украины. Он установил контакт с сотрудником Главного управления украинской разведки по имени Андрей. Злоумышленник общался с ним с помощью мессенджера Telegram.

"По команде куратора злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку", – рассказали сотрудники ФСБ.

После этого злоумышленник изучил места проживания объектов посягательств. В дальнейшем он планировал произвести там дистанционные подрывы, установили представители ведомства. В настоящий момент мужчина сотрудничает со следствием.

Ранее силовики предотвратили теракт возле отдела полиции в Москве. Он готовился уроженцами Центральной Азии, которые являлись участниками террористической группировки "Вилаят Хорасан" (организация запрещена в РФ), входящей в состав террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).

