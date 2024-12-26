ФСБ: в организации покушения на военного Минобороны РФ участвовал его водитель

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Покушение на одного из руководителей Минобороны РФ планировалось совершить через его водителя. Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что одного из высокопоставленных российских военных украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. При этом украинский агент должен был подобраться к офицеру через своего тестя, водителя военного.

"Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой", – признался задержанный.

Ранее стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось предотвратить серию покушений на высокопоставленных российских военных, которые могли быть совершены завербованными Украиной гражданами России. При этом опасность грозила не только военнослужащим, но и членам их семей.

Выяснилось, что Киев завербовал четырех россиян. Один из них в ноябре 2024 года прибыл с Украины в Москву под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию. Другим задержанным оказался москвич, который проводил разведку. Еще двое российских граждан планировали доставить российскому военному взрывчатку, замаскированную под папку с документами.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовлении к террористическому акту, государственной измене.