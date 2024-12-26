ФСБ обнародовала аудиозапись жены агента Украины, готовившего теракт

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ФСБ России обнародовала аудиозапись, на которой супруга агента украинских спецслужб, готовившего теракт, дает ему наставления. Об этом сообщает RT.

"Все нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой – так надо <...> Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и все прочее", – сказала жена задержанного украинского агента.

Аудиозапись была опубликована в рамках видео с допросом задержанного.

Российские спецслужбы предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных, которые могли быть совершены завербованными Украиной гражданами. По данным ФСБ, один из завербованных россиян в ноябре прибыл из Украины в Москву под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию.

Связь подозреваемого в терроризме велась также через его завербованную супругу. По данным ФСБ, мужчина изъял из тайника взрывное устройство и систему видеонаблюдения. Взрывчатку он планировал заложить под служебный автомобиль высокопоставленного руководителя МО РФ.

Взрыв планировался дистанционный, после агент должен был выехать на Украину и переехать в одну из европейских стран, считают правоохранители.