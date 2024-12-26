ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

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ФСБ России предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных, которые могли быть совершены завербованными Украиной гражданами. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

Опасность грозила не только военнослужащим, принимающим участие в СВО, но и членам их семей. Выяснилось, что Киев завербовал четырех россиян, один из них в ноябре 2024 года прибыл с Украины в Москву под видом депортированного лица транзитом через Молдавию и Грузию.

Связь подозреваемого в терроризме также велась через его завербованную жену, которая живет в Миргороде Полтавской области. Он изъял из тайника взрывное устройство с магнитами, замаскированное под пауэрбанк, и систему видеонаблюдения, уверены в ФСБ.

Мужчина, по версии спецслужбы, планировал заложить взрывчатку под служебный автомобиль высокопоставленного руководителя Минобороны РФ, личным водителем которого был близкий его родственник. Взрыв должен был произойти дистанционно, а далее агент должен был выехать на Украину и переехать в одну из стран Евросоюза.

Другим задержанным оказался москвич, который проводил разведку по местам работы и жительства представителей Минобороны РФ и членов их семей. Полученные снимки и видео он отправлял своим кураторам на Украину, указали в пресс-службе ФСБ.

Еще двое граждан России подозреваются в попытке теракта против военного. Выяснилось, что они изъяли взрывное устройство из тайника в Подмосковье, наводку на него дал гражданин Украины Виталий Рагожа, проживающий в Польше. Подозреваемые планировали доставить российскому военному взрывчатку, замаскированную под папку с документами.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовлении к террористическому акту, государственной измене. В ходе обысков у фигурантов нашли средства связи и самодельные бомбы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили запланированный Киевом теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса, работающего для Минобороны РФ. Украина планировала взорвать топ-менеджера завода в его автомобиле.

По этому делу задержаны семь жителей Московской и Свердловской областей, а также Пермского края, включая троих несовершеннолетних.

