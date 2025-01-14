ФСБ пресекла попытку Киева отравить работников предприятия ОПК под Ярославлем

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских спецслужб с попыткой отравить работников оборонного предприятия (ОПК) под Ярославлем. В результате задержан подозреваемый, которого курировали с территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"ФСБ предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", – рассказали в ЦОС.

Служба отметила, что задержанным оказался россиянин. Мужчина забрал из оборудованного спецслужбами Украины тайника емкости с опасными веществами, способными спровоцировать ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом. Подозреваемый собирался залить их в воздуховоды машин сотрудников ОПК.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за сотрудничество с СБУ. Мужчина инициативно через мессенджеры установил контакт с сотрудником СБУ. Во время допроса, видео которого распространило ведомство, житель Крыма признался, что сотрудничал с СБУ с 2022 года. За выполнение указаний на банковскую карту задержанному зачислили денежное вознаграждение.